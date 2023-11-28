شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل 80.43 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم لتنهي جملة الخسائر التي استمرت عدة جلسات قبل الاجتماع الحاسم لأوبك+، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض للطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت 4 أيام، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 43 سنتًا، أو 0.6 % أيضًا، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها 3 جلسات متتالية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا عبر الاتصال المرئي بعد غد لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وأوضحت مصادر إعلامية أن المنظمة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات.

وتحرك التحالف الأسبوع الماضي لتأجيل الاجتماع بهدف تسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.