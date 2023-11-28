شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 11090 نقطة، وبتداولات بلغت 3.739 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 225.144 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.082 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 122 شركة

ارتفعت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 92، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العمران، والباحة، والتطويرية الغذائية، ونادك، وتهامة، الأكثر انخفاضا.

نمو -السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 24358 نقطة، وبتداولات بلغت 17.964 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.568 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.449 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 75 شركة مدرجة في السوق الموازية.