شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنمية قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن السعودية تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنمية قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير إستراتيجية التعدين، وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يُعد من أفضل القوانين على مستوى العالم من حيث توفير بالبيانات والمعلومات الجيولوجية للمستثمرين، وتعزيز الشفافية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الطاولة الوزارية المستديرة للمعادن الحرجة، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، كما التقى عددًا من المستثمرين والرؤساء التنفيذين من الشركات البريطانية وناقش معهم تعزيز التعاون في تطوير المشاريع والصناعات التعدينية في المملكة.

. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030، جاءت بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد طرق مختلفة لهذا التنوع، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية في القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز، إضافة إلى التوسع في قطاعات جديدة، كالتعدين والسياحة وغيرها.

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية لقاءً مع عدد من المستثمرين البريطانيين، وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، والمحفزات العديدة التي توفرها المملكة للمستثمرين من مختلف دول العالم.