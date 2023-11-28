شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «سعودية - بريطانية» لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مع وزيرة الدولة البريطانية للصناعة والأمن الاقتصادي بوزارة الأعمال والتجارة ووحدة أمن الاستثمار والصناعة والأمن الاقتصادي في الحكومة البريطانية نصرت غني، تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

وتناولت المحادثات بين الوزيرين في العاصمة البريطانية لندن، التأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية.

وتطرق اللقاء, إلى بحث الاستثمارات المشتركة والفرص الاستثمارية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.