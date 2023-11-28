شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجر الأسواق الآسيوية إلى دوامة هبوطية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع اتجاه السوق الصينية نحو الهبوط بسبب تراجع شركات العقارات، في حين ارتفع تضخم الخدمات في اليابان إلى أعلى مستوى له منذ 45 شهرًا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع الخدمات في اليابان بنسبة 2.3% في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020 وأكثر من قراءة الشهر السابق البالغة 2%.

الأرباح الصناعية في الصين

واصلت الأرباح الصناعية في الصين تراجعها في نوفمبر بأبطأ وتيرة لها منذ عام تقريباً وفقاً لبيانات حكومية. وأظهرت القراءة أن أرباح المؤسسات الصناعية في الصين انخفضت بنسبة 7.8% في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالعام السابق متراجعة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2022. وكان الانخفاض أقل من الانخفاض المسجل في سبتمبر بنسبة 9٪. وتسلط البيانات الضوء على التعافي غير المتكافئ للصين بعد الوباء والحاجة إلى المزيد من التحفيز لتعزيز ثقة السوق.

تهديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم

سيصدر ثاني أكبر اقتصاد في العالم أرقام نشاط المصانع الرسمية لشهر نوفمبر يوم الخميس. وقلص مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج الكثير من انخفاضاته خلال التداولات لينخفض بنسبة 0.12% في حين أغلقت أسواق البر الرئيسي الصيني في المنطقة السلبية مع انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.74% إلى 3511.94.

مخاوف البورصات الصينية

ذكرت وكالة رويترز أن البورصات الصينية طلبت من كبار المساهمين في الشركات المدرجة عدم تقليص حيازاتهم حتى لو كانوا مؤهلين للقيام بذلك.

وقالت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إن ذلك يرجع إلى مخاوف من أن مثل هذه التحركات قد "تضعف حماس السوق".

وفقًا لبيانات شركة "إل إس إي جي"، كان مؤشر بورصة بكين 50 في اتجاه صعودي إلى حد كبير منذ أكتوبر مسجلاً مكاسب لمدة شهر بنسبة 44.72% ومكاسب لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 44.75%.

أسهم العقارات الصينية

تراجعت أسهم العقارات الصينية المدرجة في هونج كونج مما أدى إلى الانخفاض بين القطاعات الأخرى. وانخفضت أسهم مطوري العقارات بما في ذلك مجموعة "لوجان" و"فانكي" و"سوناك" ومجموعة "لونجفور" وذلك ما بين 4% و8%. وانخفض مؤشر هانج سنج للعقارات في البر الرئيسي للصين وهو مؤشر شركات الإسكان بنسبة 3.51%.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه شرطة بكين تحقق مع بنك "تشونجزي إنتربرايز جروب" وهو بنك ظل صيني مثقل بالديون. وأعلنت شركة "تشونجزي" (Zhongzhi) الأسبوع الماضي إفلاسها في رسالة إلى مستثمريها. وفي أستراليا، أغلق المؤشر S&P/ASX 200 منخفضًا بنسبة 0.76% عند 6987.60 نقطة.

مؤشر نيكي الياباني 225

وانخفض أيضًا مؤشر نيكي الياباني 225 بنسبة 0.53%، ليغلق عند 33447.67 ويبتعد عن أعلى مستوى له خلال 33 عامًا عند 33753.33 في 3 يوليو.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر Topix بنسبة 0.38%، منهيًا اليوم عند 2381.76. وانخفض كوسبي في كوريا الجنوبية بشكل هامشي ليغلق عند 2495.66 في حين انخفض مؤشر Kosdaq ذو رأس المال الصغير بنسبة 0.58% إلى 810.25.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

تباينت حركة المؤشرات الرئيسية الثلاثة متباينة في جلسة تداول مختصرة يوم الجمعة في أمريكا.

وارتفع مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهما بنسبة 0.33% في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.06% بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.11%.

أخيرا. ارتفعت أسهم شركات التجزئة الكبرى بشكل طفيف يوم الجمعة السوداء وسط موسم التسوق العطلات.

وارتفعت أسهم شركات "وولمارت" و"تاريجت" بنسبة 0.9% و0.74% على التوالي في حين ارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 0.02%.