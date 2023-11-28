شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نسعى لتصبح مصر ضمن أكبر 30 مصدر للذهب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صناعة الذهب في مصر واحدة من أهم الصناعات التي شهدت تطور كبير في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة يجب أن تحصل على كامل الدعم التشريعي والتنظيمي لدفع هذه الصناعة إلي الأمام لتستحوذ هذه الصناعة على مكانتها مرة أخرى، وفى عام 2024 نسعى لتصبح مصر ضمن أكبر 30 مصدر للمشغولات في العالم

وأضاف خلال كلمته فى حفل تكريم المشاركين فى معرض نبيو للذهب والمجوهرات فى نسخته الثالثة، أن عشرات الشركات والورش للذهب والمجوهرات فى مصر تقدم منتجات ذات جودة عالية، وهناك تطور فى المعروضات خلال كل نسخ المعرض السابقة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تشهد وجودة أذواق عالمية وغربية واذواق مصرية وذوق فرعوني وهناك عامل مشترك واحد بين العارضين وهى الدقة والجودة العالية التى تؤكد استمرار تطور هذه الصناعة