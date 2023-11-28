شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة مع ترقب تعليقات من المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند بدء التداول اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من المكاسب القوية خلال الشهر مع ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما تقدم بعض المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 1.34 نقطة إلى 35332.13 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.88 نقطة، أو ما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 4545.55 نقطة.

بورصة وول ستريت

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.39 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 14224.63 نقطة. (إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)