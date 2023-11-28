شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ278 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت 274 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 45.5 مليار جنيه، مقارنة بـ273 موافقة خلال شهر سبتمبر من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 54.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 0.4%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 17.2%.

ووزعت الموافقات بين 258 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس + زيادة رأس المال) شركات بقيمة 31.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2023 مقابل 259 موافقة بقيمة 27.1 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2022 بنسبة انخفاض 0.4% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 15.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 9 موافقات بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر عام 2023 مقارنة مع 9 موافقات بقيمة 620.5 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات استقرارًا، وبنسبة نموًا 1135.3% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2023 بلغت 2212 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 278.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2479 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 259.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 10.8%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.6%.

ووزعت الموافقات بين 2105 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 177 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2023 مقابل 2379 موافقة، بقيمة 194.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 9.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 76 موافقة بقيمة 53.7 مليار جنيه مقارنة مع 82 موافقة بقيمة 26.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 103.9% بقيمة التأسيس.