المنتدى السعودي للبيانات يؤكد أهمية زيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المنتدى السعودي للبيانات في ختام أعماله على أهمية البيانات المفتوحة وزيادة موثوقية الأفراد بها، وناقش مجال البيانات المفتوحة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال في المملكة.

ونظم المنتدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج التحول الوطني وذلك في فندق (JW Marriott) بمدينة الرياض.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان (مقدمة عن البيانات المفتوحة) بمشاركة مؤسس المجموعة السعودية للبيانات عبدالقادر المصعبي، والرئيس التنفيذي لشركة ميلا الرقمية علي عسيري والشريك في kearney كيرين لي، وكبير مسؤولي البيانات في إستونيا الدكتور أوت فيلسبيرج، والجلسة الثانية بعنوان (الاستفادة من البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسة) بمشاركة الشريك والقائد العالمي للمدن الذكية الدكتور أكرم عواد، والمدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال في هيئة الحكومة الرقمية محمد الخليل، والرئيس التنفيذي لشركة quant أحمد بو خمسين، أما الجلسة الثالثة بعنوان (البيانات المفتوحة والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية)، شارك فيها مدير تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد أسامة الحناكي، والرئيسة التنفيذية لشركة openuk، أماندا بروك، والرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الدكتورة مزنة العمير، وجاء عنوان الجلسة الرابعة (التعاون والشراكات في مجال البيانات المفتوحة) بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة startups house بحر الحربي، والمدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للبيانات الأخلاقية والرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للبيانات الأخلاقية جون مارشل، والباحث في الخصوصية والذكاء الاصطناعي بجامعة أوسلو أويستين فلو باستي، ومديرة مركز ذكاء بجامعة الملك سعود الدكتورة لولوة الضبيعي.

وتطرق المشاركون في الجلسات إلى مجال البيانات المفتوحة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال في المملكة، وزيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة وتحفيزهم على مشاركة بياناتهم الشخصية مع الجهات المعنية عند الحاجة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة الناتجة عن استخدام البيانات المفتوحة في تطوير الحلول والتطبيقات إلى جانب تعزيز مفهوم استخدام البيانات وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودور الابتكار من خلال إطلاق المؤشر الوطني للبيانات.

كما شهد المنتدى إقامة معرضا مصاحبا اشتمل على عرض عن المؤشر الوطني للبيانات (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، فضلا عن استعراض مشروعات الفائزين بداتاثون البيانات المفتوحة.