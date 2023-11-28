بحث دعم برامج ومشروعات سكانية

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ومثل المملكة في الاجتماع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، إضافة إلى مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة خلال رئاستها للدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية حققت عددا من الإنجازات التنموية، ومناقشة القضايا السكانية الملحة بهدف تحقيق التنمية السكانية المستدامة في الدول العربية والتخطيط المشترك لدعم الدول الأعضاء في تطوير السياسات الوطنية.
إثر ذلك سلم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، رئاسة الدورة الخامسة لوزير التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان أحمد آدم بخيت، معربا عن شكره للجامعة العربية والأمانة الفنية لمجلس السكان والتنمية والدول الأعضاء على جميع الجهود، داعيا المولى عز وجل بأن تكلل جهود جمهورية السودان الشقيقة أثناء رئاستها للدورة الخامسة بالنجاح، معربا عن ثقته بأن التعاون سيمكننا من تحقيق النمو المستدام لمجتمعاتنا العربية.
يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية تأسس تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وأطلقت دورته العادية الأولى في العاصمة الأردنية عمّان، عام 2019.
ويهدف المجلس إلى مأسسة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.
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