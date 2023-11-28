البديوي يبحث مع منظمة التجارة مواجهة التحديات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) نغوزي أوكونجو - إيويالا، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والمنظمة لمواجهة التحديات العالمية، مثل انعدام الأمن الغذائي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على التجارة، وتأمين سلاسل التوريد، وتأكيد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وضرورة اعتماد نهج موحد لمواجهة التحديات التجارية العالمية واستغلال الفرص المتاحة للنمو والتنمية، ودراسة مشاركة مجلس التعاون في أعمال لجان منظمة التجارة العالمية لكسب المزيد من الخبرات التجارية بما يعود بالنفع على القطاع التجاري في دول المجلس.

وتناول اللقاء التحضيرات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر انعقاده في فبراير المقبل، حيث عبر معالي الأمين العام عن اعتزازه باستضافة مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر المهم، كما عبر الطرفان عن تفاؤلهما بتحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر القادم على غرار ما سبقه من مؤتمرات.

وأشاد البديوي بجهود منظمة التجارة العالمية في التعامل مع تحديات التجارة الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية أثرت على اقتصاداتها، مجددا التزام دول المجلس بدعم مبادرات منظمة التجارة العالمية، وتأكيد الدور المهم لدول مجلس التعاون في النظام التجاري العالمي. من جهة أخرى التقى البديوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»ريبيكا غرينسبان، وذلك في مكتب المتحدة في جنيف.

وناقش اللقاء العديد من موضوعات أبرزها، مجالات التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وأهمية الاستجابة للتحديات الاقتصادية الاستثمارية العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول لها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون التزام المجلس بتنويع مصادر اقتصادياته واستعداده للعمل مع الأونكتاد لتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأعرب عن تقديره لعمل الأونكتاد والخبرات القيمة التي تقدمها في جميع الموضوعات التي تتناولها من خلال المنتديات والمؤتمرات التي تعقدها.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، معربين عن تطلعهما لتوحيد الجهود المشتركة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأهمية العمل المتعدد الأطراف في معالجة القضايا المعاصرة في مجال التجارة العالمية بجميع جوانبه.