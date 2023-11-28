صندوق الاستثمارات يتفق مع (K-SURE) لتأمين قرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، أمس، اتفاقية لتأمين قرض مجمع مع 9 بنوك عالمية كبرى.

وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاما، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، وفقا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقا، حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليا أو جزئيا للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف «يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى.

حيث يعد هذا التمويل جزءا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا».

من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري «إن هو لي تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين».

وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالا لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخرا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار.