شكرا لقرائتكم خبر 43.7 مليارا فائض الميزان التجاري السعودي في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الميزان التجاري في المملكة فائضا بقيمة 43,74 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، وذلك وفقا البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثا، مسجلا ثالث أكبر فائض شهري لهذا العام بعد أن حقق أعلى مستوياته في شهر أبريل ومن ثم حقق ثاني أعلى فائض له في شهر فبراير، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة مستوى 163,91 مليار ريال لشهر سبتمبر 2023م، استحوذت «الصادرات السلعية» منها ما قيمته نحو 103,82 مليار ريال، في حين بلغت «الواردات السلعية» 60,09 مليارات ريال.

وتصدرت مجموعة الدول «الآسيوية عدا العربية والإسلامية» كأكثر مجموعات الدول التي تم التصدير لها لشهر سبتمبر 2023م لتستحوذ على ما نسبته نحو 55.03% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 57,129 مليار ريال، فيما حلت ثانيا، مجموعة دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة شكلت نحو 11.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 11,582 مليار ريال، فيما حلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثالثا بنسبة شكلت نحو 11.1% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 11,536 مليار ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.3% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 18,99 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانيا بقيمة بلغت 11,37 مليار ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 11% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

وجاءت كوريا الجنوبية ثالثا المصدر لها بقيمة بلغت 10,25 مليارات ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

الميزان التجاري السعودي في سبتمبر 2023:

الفائض: 43,74 مليار ريال.

يعد ثالث أعلى فائض بعد فبراير وإبريل 2023.

حجم التجارة الدولية للمملكة 163,91 مليار ريال.

حجم الصادرات السلعية 103,82 مليار ريال.

حجم الواردات السلعية 60,09 مليار ريال

الصادرات حسب المجموعات:

الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية 57,129 مليار ريال تمثل 55.03%.

دول الاتحاد الأوروبي 11,582 مليار ريال تمثل 11.2%.

دول مجلس التعاون الخليجي 11,536 مليار ريال تمثل 11.1%.

الصادرات حسب الدول:

الصين 18,99 مليار ريال تمثل 18.3%.

اليابان 11,37 مليار ريال تمثل 11%.

كوريا الجنوبية 10,25 مليارات ريال تمثل 9.9%.