أمير الجوف

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واستمع الأمير فيصل بن نواف، إلى شرح حول الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، والأنشطة التعدينية بالمنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، ونظام الاستثمار التعديني، وآلية طلب الموافقات الحكومية.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والجهات ذات العلاقة كافة، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من الجميع، سعيا إلى تقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام.
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