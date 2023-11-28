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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الجوف فيصل بن نواف، استقبل بمكتبه أمس، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح العقيلي، ومرافقيه، بحضور الأمير فيصل بن سلطان ومرافقيه من وزارة الداخلية.

واستمع الأمير فيصل بن نواف، إلى شرح حول الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، والأنشطة التعدينية بالمنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، ونظام الاستثمار التعديني، وآلية طلب الموافقات الحكومية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والجهات ذات العلاقة كافة، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من الجميع، سعيا إلى تقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام.