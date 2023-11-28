تعاون سعودي أمريكي لاستكشاف واستخدام الفضاء وتعزيز الفرص التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء، والتعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك بين المملكة والولايات المتحدة، ضمن الزيارة التي يجريها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحه، للولايات المتحدة على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.

ويركز البيان الذي أصدره الطرفان على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بالاضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية خاصة وأن المملكة تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية. ويعد البيان المشترك بين الطرفين؛ استكمالا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال السواحه «إن البيان المشترك يترجم طموحات البلدين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية».

وأضاف «إن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين».

في سياق متصل اجتمع السواحه، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء في المملكة.

وفي أولى الاجتماعات، وترسيخا لمكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة، ناقش السواحه مع وزيرة التجارة جينا ريموندو، الشراكة بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى فتح آفاق الفرص الاستثمارية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية بين البلدين.

كما اجتمع السواحه مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة آن نويبرغر، وناقشا تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN.

كما أجرى اجتماعا بمدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، ومناقشة الموضوعات ذات الجانب المشترك في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.

واجتمع السواحه، في واشنطن، الاثنين، برئيس مجلس إدارة شركة IBM، أرفيند كريشنا، حيث ناقش تعزيز التعاون المشترك في المجالات التقنية وتبني الحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى تطوير وتنمية القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الجانبين.

أبرز ما تضمنه البيان المشترك: