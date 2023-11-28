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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية تشارك بوفد رسمي في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في دورته الـ 20، الذي يعقد في مقر المنظمة في فيينا، بجمهورية النمسا، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023.

وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنمية الصناعية، بما في ذلك دور الصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض عدد من المبادرات الكبيرة التي تنفذها المملكة ضمن خطة التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.