شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 480 وحدة بـ"جنة" وارتفاع الذهب وتدشين مشروع استثمارى بـ80 مليون دولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتى سبق طرحها فى الاعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2810 جنيها للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2015 دولار للأونصة.أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3211 جنيها. عيار 21 يسجل 2810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2409 جنيهات. عيار 14 يسجل 1873 جنيها، والجنيه الذهب 22480 جنيها.

كما استعرضت النشرة مشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار- في منطقة السخنة المتكاملة، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وأورس مول، المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

أوضح وليد جمال الدين، في بيان اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف في رؤيتها الاستراتيجية لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات المختلفة خاصةً اللوجستية من خلال إنشاء مناطق ومستودعات لوجستية والمضي قدمًا في أعمال التطوير بالموانئ وتكامل الأدوار فيما بينها؛ لتعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، كما تمثل المناطق اللوجستية الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالميًّا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

من جانبه كشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن مقترحات قدمتها البورصة للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من بينها مساعدة الوزارة على تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، مقترحًا مشروع بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائمًا على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محليًا، وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف أن البورصة ستساعد هذه الشركات كمنصة تمويل، من خلال تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها، وذلك وفقًا لقواعد القيد والتداول في البورصة.

وجاء ذلك خلال مشاركة أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة الذي عقد بدعوة من الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.