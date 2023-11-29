شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات يجب اتباعها عند اكتشاف رائحة الغاز بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التعليمات والإرشادات التى يجب اتابعها للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك فى حال وجود ترسيب للغاز بالمنزل، وتتضمن مجموعة من التعليمات منها أنه هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وفيما يلى أهم الإرشادات والتعليمات والتي كانت كالتالى:

1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.

2- إحكام غلق صمام الغاز الطبيعى.

3- إطفاء كل مصادر الإشعال القريبة.

4- تهوية المنزل بفتح النوافذ والأبواب المتواجدة به.

5- الاتصال بخدمة طوارئ الغاز الطبيعى على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.