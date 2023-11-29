شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يُزيل دور مخالف بأحد العقارات بالحى الرابع بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" لجنة إزالة المبانى المخالفه بحضورالعميد تامر عادل "رئيس قسم شرطة تعمير المدينة"

حيث تمكنت اللجنه من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للإشتراطات بغرض تحويله إلى وحده سكنيه وتمثلت الإزاله فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبه القانونية.

كما قامت اللجنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقارى على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.