شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يُتابع أعمال تأهيل أعمدة الإنارة المتقدمة بغرب المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" الأعمال الجاريه بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة المتهالكة بقطاع غرب المدينة ويأتى ذلك حرصاً على السلامة العامة نظراً لتنفيذ الأعمدة المستهدف تجديدها منذ نشأة المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز بأن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد (1800) عامود إنارة وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجويه كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانيه اللازمه لتثبيت عامود الإناره مشيراً إلى إنهاء ما يقرب من (800) عامود بمختلف الأحياء.

وفى سياق آخر إستكمل رئيس الجهاز برفقة مسؤولى الجهاز جولاته التفقديه لمتابعة الحاله العامه بمناطق السابعه والثامنه عمارات والحى الثانى (و – ج – ك) وذلك طبقاً لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينه متفقداً المحاور والطرق وكذا الحدائق المفتوحه مشدداً رئيس الجهاز على تكثيف الصيانه العامه بنطاق الجوله من أعمال نظافه ورعايه للمزروعات

كما جاء على هامش الجوله لقاء رئيس الجهاز بعدداً من السكان وإستمع لشكاوهم موجهاً المختصين بالجهاز بسرعة الإستجابه ومنها إعادة الشىء لأصله لبعض مواقع أعمال إصلاح المرافق وتم على الفور التوجيه بتلافى الملاحظات الوارده بشكاوى السكان.

وأكد رئيس الجهاز على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.