شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استيراد البوتاجاز فى أغسطس الماضى إلى 83 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع مستوى استيراد البوتاجاز فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاستيراد نحو 83 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 103 ألف طن فى شهر أغسطس من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو 20 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الاستهلاك بلغت نحو 274 ألف طن في شهر أغسطس الماضى، مقابل 272 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو ألفى طن، أما على مستوى الإنتاج فقد بلغ الإجمالي نحو 142 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 154 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع طفيف بلغ 12 ألف طن.

وكان ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالى استهلاك الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و253 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، بينما كان نحو 4 ملايين و238 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو 15 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى ارتفع أيضا ليصل إلى 3 ملايين و291 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل مليونى و816 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 475 ألف طن.