شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات خفض الإمدادات تقفز بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتغلق مرتفعة نحو 2% عند التسوية بدعم من احتمال تمديد تحالف أوبك بلس خفض الإمدادات، أو حتى زيادة هذا الخفض مع تقليص قازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة وتراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار، بما يعادل 2.1%، لتصل عند التسوية إلى 81.68 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار، بما يعادل 2.1%، إلى 76.41 دولار للبرميل.

ويعقد تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعًا وزاريًا عبر الإنترنت غدًا الخميس، لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وقالت أربعة مصادر في أوبك بلس يوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن السياسة النفطية لعام 2024 صعبة، ما يرجح احتمال تمديد الاتفاق السابق وليس زيادة خفض الإنتاج.

تأجيل اجتماع أوبك بلس

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي نتيجة تأجيل تحالف أوبك بلس اجتماعه من أجل تسوية خلافات حول أهداف الإنتاج بالنسبة للدول الإفريقية.

وقال والت تشانسلور، الخبير الاستراتيجي في الطاقة لدى ماكواري، في مذكرة: "نعتقد أن التركيز الأساسي للسوق يتمحور حول استمرار التخفيضات الطوعية الإضافية".

وأضاف: "نرى أن تمديد هذه التخفيضات إلى الربعين الثاني والثالث من عام 2024 قد يمثل عتبة هذا الاجتماع".

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك، إن إحدى التسويات المحتملة قد تشمل قبول أنجولا ونيجيريا أهداف خفض الإنتاج لبضعة أشهر في حالة تخفيض أهداف الدول الأخرى بالمثل.

ضعف الدولار

كما حصل النفط على دعم من ضعف الدولار والانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي وتراجع إنتاج كازاخستان.

وخفض أكبر حقول النفط في كازاخستان إنتاجه اليومي من النفط 56%.

وقال 4 محللين استطلعت رويترز آراءهم، إن أحدث جولة من تقارير الإمدادات الأمريكية الأسبوعية ستظهر انخفاض مخزونات الخام بنحو 900 ألف برميل.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول من تقريرين هذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.