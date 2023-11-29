شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في مصر ، وسجلت كافة الأصناف استقرار في الأسعار بالنسبة لسوق الجملة وفي أسواق المستهلكين تشهد الأسعار تغيرات واضحة على مدار الأسبوع الجاري.

وبحسب شعبة الخضروات سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 9 جنيها والبطاطس 9 إلى 12 جنيها والبصل 16 إلى 22 جنيها والكوسة 4 إلى 9 جنيهات والجزر 4 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 12 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.

وكان اتحاد الغرف التجارية أكد تعاونه مع الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن هناك متابعة مستمرة للوضع في الأسواق ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه تنفيذ مبادرة خفض الأسعار؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة استقرار الأسعار بعد خفضها.