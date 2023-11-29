الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولار للأوقية.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1064.15 دولار للأوقية.