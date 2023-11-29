وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وأوضح معالي الإبراهيم أن استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الرياض يأتي للتعبير عن حقبة التغيير والتمكين وشمولية التخطيط والتطوير وبراعة التنسيق والتصميم التي ترسمها مدينة الرياض، حاملةً معها رؤية قيادة ملهمة، وطموحات جيلٍ واعد، لتستعرض تراثنا الثقافي الأصيل والمتنوع وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي والمعرفي مع دول العالم، كما تسهم بتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ورفع تنافسية الاقتصاد ضمن جهود تحقيق رؤية السعودية 2030″.

وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجهود النوعية التي قدمها الفريق من أبناء وبنات الوطن المنظم لحملة ملف الرياض إكسبو 2030 وتصويرهم المبتكر للهوية السعودية التاريخية والثقافية، ومدى انسجامها مع تطلعات المملكة المستقبلية لاحتضان العالم.