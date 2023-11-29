شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات»: اتفاقية لإحالة دين بـ232.7 مليون ريال من «الراجحي» إلى «تثمير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الكابلات السعودية اتفاقية حوالة حق ثلاثية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة تثمير للاستثمار، والتي بموجبها قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 ريال لصالح شركة تثمير للاستثمار، وفق الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك يأتي لمساعدة شركة الكابلات السعودية في الخروج من أزمتها المالية الحالية.

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وتهدف شركة تثمير للاستثمار لرسملة هذه المديونية لاحقاً مقابل تملّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية. مما يمكن شركة الكابلات السعودية من العمل بكفاءة وخفض مديونياتها وتعزيز موقفها في تجاوز إجراء إعادة التنظيم المالي. مما سيكون له أثر إيجابي على مصلحة الشركة.

وأضافت الشركة أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار توافق - بموجب الاتفاقية والتعديلات التي تمت بخصوصها باتفاق الأطراف - على حوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 ريال لصالح شركة تثمير للاستثمار وذلك بتاريخ نهائي يوافق 28 نوفمبر 2023م.

وأشارت إلى أن مدة العقد نفذ الأطراف جميع التزاماتهم بموجب الاتفاقية في تاريخ 28 نوفمبر 2023م.

ومن المتوقع يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص، وذلك في فترة الربع الأول لعام 2024م.

