شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 24850 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 29704 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 7560 نقطة.