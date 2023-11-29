سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 29-11-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وما زال سعر الدولار في بنك مصر محافظًا على مستوياته الأخيرة عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري على مستواه الاخير عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وقدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في المصرف المتحد فبلغ مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وطرح بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.