شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. نيكي يغلق على انخفاض بضغط من موجة جني أرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر نيكي الياباني الجلسة اليوم الأربعاء على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر نيكي 0.26 % إلى 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع نسبته 0.49 % وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاما في 20 نوفمبر. لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 % إلى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك. وخسر مؤشر البنوك 2.54 % وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية (يو.إف.جيه) ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83 % و2.63 % على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع 0.61 %. لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع 0.69 %.