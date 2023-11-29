كاتب اقتصادي: الرياض إكسبو 2030 محط أنظار العالم لتسويق قدراتهم ومنتجاتهم مع تقدم التقنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “توفيق السويلم” الكاتب الاقتصادي، أن الرياض إكسبو محط أنظار العالم لتسويق قدراتهم ومنتجاتهم مع تقدم التقنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030، جاء نتيجة لتضافر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتحقيق هذا الطموح.

وأوضح أن معرض الرياض إكسبو 2030، هو فرصة ثمينة لتسويق ما تم إنجازه على أرض المملكة طوال السنوات الماضية.