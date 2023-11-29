شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة بقرية شهداء بحر البقر بعد توصيل الغاز لمنازلهم بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة عارمة تجوب قرى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر4 وبحر البقر 5 وقرية الصالحية الأبطال وقرية الصالحية الأحرار وذلك بعد توصيل خدمة الغاز الطبيعى بها ضمن مشروع "حياة كريمة"،حيث التقي ”الخليج 365” عددا من الأهالي والذين عبرو خلال حديثهم عن فرحتهم بدخول الغاز الطبيعى للمنازل والتخفيف من معاناة استخدام اسطوانات البوتاجاز مؤكدين على أن توصيل الغاز الطبيعى بمنازلهم له أثر كبير فى تغير حياتهم وذلك لسهولة تواجده بالمنزل وانخفاض تكاليفه وكذلك سهولة تشغيله فى أى وقت مقارنة باسطوانة البوتاجاز.

وتحدث المهندس أحمد على غباشي مدير منطقة فاقوس والحسينية بالشركة الحديثة للغاز" مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن حياة كريمة يتصدر أولويات الشركة وفقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيث انطلقت الشركة بقوة للمساهمة في هذا المشروع الحيوى.

وأضاف المهندس أحمد على غباشى ،أن هناك 36 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مشروع حياة كريمة يتم توصيلها بالغاز الطبيعى منهم قريتين تم توصيل الشبكة الخارجية وتدفيعها بالغاز الطبيعى موضحا أن هناك 34 قرية تم توصيل شبكة داخلية وخارجية، قد تم تشغيل منهم 25قرية وذلك بتشغيل أجهزة العملاء بالغاز الطبيعى وتم الأنتهاء من الشبكة الداخلية لكامل القرى موضحا أنه جارى أعمال الشبكة الخارجية لباقي القرى.

وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أن قرى حياة كريمة مركز الخسينية بمحافظة الشرقية تضمنت الأتى "سعود-الظواهرية-البكارشة-الجمالية

تانيس -الناصرية -منشأة بشارة- الطحاوى -النجيحي -المناجاة الصغرى

-كفر المدينة -المناجاة الكبرى-إصلاح هانون -الأخيرة -كفر الربعمائة-سماكين الشرق -الحمادين

-سماكين الغرب -حصة المناصرة

-منشاة راغب الطحاوى -أبو عريضة

-الملكين البحرية-الملكين القبلية

-مصطفى خليل-قهبونة-الحجازية-

-منشاة أبو عامر -الصالحية البساتين

-الصالحية الأحرار -الصالحية الأبطال

-شهداء بحر البقر 2 -بحر البقر 3 -بحر البقر 4-بحر البقر 5-القصبي شرق-حذورة-الرست".

وأشار المهندس أحمد على غباشى،أن شركة مودرن جاس أطلقت اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأضاف رئيس منطقة فاقوس والحسينية بشركة مودرن جاس،أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1476 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 26175 متر شاملة فرعات المنازل.

وأشار المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم مناشدة ناشدت المواطنين في قرية شهداء بحر البقر 2 بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .

وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم أطلاق اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية

وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وذكر ،أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1470 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 9249 متر شاملة فرعات المنازل.

وتابع ،أنه تم إطلاق اول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بحر البقر 5 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لافتا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 2380 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 5837 متر شاملة فرعات المنازل.

وأضاف،أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الصالحية الأحرار بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية

وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري موضحا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 3823 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 6690 متر شاملة فرعات المنازل.

وتابع المهندس أحمد على غباشى ،أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الصالحية الأبطال بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري موضحا أنه قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 2273 متر ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 3607 متر شاملة فرعات المنازل.

يذكر أن شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول تمكنت من إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لنحو 66 قرية تقع ضمن نطاق "حياة كريمة" في محافظات سوهاج وقنا والشرقية، والقنطرة شرق.