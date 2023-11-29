بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، عند مستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1867 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2400 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2800 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3200 جنيه للجرام.

كما بقى سعر الجنيه الذهب ثابتا عند 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2042 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 1.34 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.