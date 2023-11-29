شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد السويد يدخل مرحلة الركود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل اقتصاد السويد مرحلة الركود خلال الربع الثالث، بعدما خفضت الاسر من إنفاقها في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الاسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت اليوم الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.3 % خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي مقارنة بالربع الثاني.

ويعد هذا ثاني انخفاض يتم تسجيله على التوالي، بعد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني.

ويشار إلى أن الارتفاع السريع في الاسعار وتكاليف الاقتراض يؤثران بصورة قوية على الاقتصاد السويدي، حيث اضطرت الاسر لخفض الانفاق، كما تراجع نشاط بناء المنازل.