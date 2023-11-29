شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة «سرك» برئاسة خالد السالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت الجمعية العامة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اجتماعاً، تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة م. خالد السالم، وعضوية د. خالد السلطان، وم. إبراهيم الشايع، ومحمد البليهد، وعمر الهوشان، وعبدالله أبو بكر، ومحمد آل صاحب، وعمرو الجلال، وبوب موغون، وإيان برايس.

يذكر أن شركة "سرك" هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتبعها عدة شركات تعنى بإعادة التدوير، والاستدامة، ومكافحة الانسكابات البحرية (شركة سيل، وشركة ريفايفا، وشركة أكام، وشركة يدوم، وشركة إليكتا، وشركة أزيات، وشركة وزين)، والتي تعنى بقيادة الاستثمار في قطاع الاقتصاد الدائري، وإعادة التدوير ومعالجة النفايات بالمملكة.

وتهدف سرك إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والتحول عن المرادم، وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المعنية، لدفع عجلة التنمية لمستقبل أخضر ومستدام.

ويشغل م. خالد السالم، منصب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما عمل سابقا مديرا عاما للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وكان السالم رئيسا للتجمعات الصناعية، ونائبا لرئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وقبلها مديرا عاما لتكنولوجيا الكيماويات في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومديرا عاما في التكنولوجيا والتنسيق في ذات الشركة.

ويحمل م. خالد السالم، درجة الماجستير في إدارة الأعمال من (ثندربيرد)، والبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود.

ويشغل السالم منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).