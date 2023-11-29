شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: 90 مليار ريال استثماراتنا في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني: إن أرامكو تنفذ استثمارات بأكثر من 90 مليار ريال في جازان، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، نواة المدينة وقلبها النابض، وأحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم، لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى جازان للاستثمار الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك أرامكو في المنتدى، حيث ينضم الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني إلى عدد من القادة وصنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص والمشاركين في المنتدى الذي يُعد منصة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، ويهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية المنشودة.

مشاريع استثمارية

أضاف القحطاني: " تتشرف أرامكو بالمشاركة في هذا المنتدى، والذي نرى فيه فرصة مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مقومات منطقة جازان وميزاتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع تطلعاتنا ومستهدفات الرؤية الوطنية المنشودة لتشكيل مستقبل المنطقة".

وفي سياق حديثه عن المشاريع التي تنفذها أرامكو في جازان، قال القحطاني: "لأول مرة في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مُركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة".

وتابع: "تمكنّا من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة"

أكبر مشروع عالمي لإنتاج الكهرباء

وأشار إلى أن في خطوة تهدف لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة، نفذت الشركة في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

وكانت أرامكو قد سلّمت الهيئة الملكية لمنطقة جازان وبلدية بيش وحرس الحدود 19 مشروعًا، كجزء من الخطة الرئيسة لتطوير المدينة؛ منها الميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، وأنظمة الطرق والإضاءة، ما من شأنه جذب استثمارات تحويلية أخرى.

مشروع متنزه أرامكو البيئي

وتعمل أرامكو على مشروع متنزه أرامكو البيئي في جازان، وهو مبادرة مجتمعية شهدت تجاوبًا كبيرًا من إمارة المنطقة، حيث يجري إنشاؤه على مساحة 2 مليون متر مربع، كما تنوي الشركة زراعة أكثر من ربع مليون شجرة من النوع المحلي بالمتنزه، إضافة إلى العديد من برامج ومبادرات المواطنة في أرامكو.

وقدمت الدعم لقرابة ألف مزارع للبن في سبع محافظات بجازان، فضلًا عن دعم الصيادين، ومربي النحل لتحسين إنتاجهم وبالتالي الحصول على دخلٍ يضمن لهم الحياة الكريمة. وطوّرت الشركة كورنيش بيش بطول 2.0 كلم ويشمل مرافق تحظى بزيارة حوالي خمسة آلاف شخص أسبوعيًا.