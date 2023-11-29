شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافى من أدنى مستوى له في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار اليوم الأربعاء بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

وكان الدولار النيوزيلندي أحد أفضل العملات أداء إذ ارتفع 0.49 % إلى 0.6166 دولار بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

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وصعد الدولار النيوزيلندي أكثر من 1 % في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.

خفض محتمل لسعر الفائدة

أدت تعليقات كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار أمس الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 102.46، ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12 % إلى 102.73. والدولار في طريقه للانخفاض 3.7 % في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له في غضون عام.

وتجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الثلاثاء لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم من إسبانيا وولاية نورد راين فستفاليا الألمانية أن ضغوط الأسعار في منطقة اليورو استمرت في التراجع في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر إعلان نسبة التضخم على مستوى منطقة اليورو غدا الخميس، قبل صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لحساب التضخم.

وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، بمكاسبه الأخيرة اليوم الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين.

وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 للدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 يونيو.

