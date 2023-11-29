شكرا لقرائتكم خبر عن 207 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف بنهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن النقد المتداول خارج المصارف في شهر أكتوبر الماضي، سجل 207.792 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.1%، مقارنة بـ 207.978 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، فإن النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس سنوي في أكتوبر 2023، بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 198.545 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

النقد خارج البنك المركزي

أشارت النشرة إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 230.845 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 3.5%، بينما انخفض بنسبة 0.4%، مقارنة بـ 231.662 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي.

وأفادت بأن النقد لدى المصارف بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 23.053 مليار ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 5.9%، مقارنة بـ 24.506 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وذكرت النشرة بأن النقد لدى المصارف انخفض في شهر أكتوبر الماضي على أساس شهري بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 23.684 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023.