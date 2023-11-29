شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية: السعودية فازت بتنظيم إكسبو 2030 «عن استحقاق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق فوز جديد باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 وسط اهتمام عالمي بالأرقام والنجاحات التي تحرزها البلاد خلال مسيرتها التحديثية العملاقة، كما وصفت الصحف الدولية فوز السعودية بأنه جاء عن جدارة واستحقاق، ويمهد لاستضافة مزيد من الأحداث العالمية الكبرى في المملكة.

مستقبل مزدهر

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن تم اختيار العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 بعد عرضها الذي ركز على تشكيل مستقبل مزدهر ومستدام متغلبة بذلك على روما ومدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية.

وذكرت أسوشيتد برس الأمريكية أنه من المتوقع في ضوء ذلك أن يحقق الحدث معلما دوليا بجذب ملايين الزائرين. ورحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بالتصويت باعتباره "تعبيرا عن ثقة المجتمع الدولي فيما يتعين علينا أن نقدمه... ولكن أيضا في توافقه مع رؤيتنا 2030 وكل ما ندعو إليه وهو طريق مشترك نحو الرخاء لجميع دول العالم".

استحقاق سعودي

قالت صحيفة بوليتيكو أن المملكة العربية السعودية ستستضيف المعرض العالمي 2030 بعد فوزها بالتصويت في باريس أمس الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة فازت عن استحقاق حيث تغلبت بشكل كامل على إيطاليا وكوريا الجنوبية وحظي ترشيح الرياض بتأييد مندوبين من 119 دولة خلال الاقتراع الذي نظمه المكتب الدولي للمعارض (BIE)، المنظمة التي تشرف على معارض إكسبو الدولية ومقرها باريس. وتنافست الرياض مع مدينتي بوسان الكورية الجنوبية وروما الإيطالية اللتين حصلتا على 29 و17 صوتا على التوالي من إجمالي 165 مندوبا شاركوا في التصويت.

فوز من الجولة الأولى

لفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي يفوز فيها مرشح في الجولة الأولى من التصويت. ويأتي فوز الرياض بعد حملة تسويقية وترويجية وجهود حثيثة أقنعت بما لا يدع مجالا للشك مندوبي المكتب الدولي للمعارض بأهمية تنظيم الحدث في المملكة.

سبق سعودي

واعتبرت بوليتيكو أن السعودية كانت سباقة في التواصل مع الدول والأعضاء.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي دعم فرنسا للترشيح السعودي.

مركز الفعاليات الدولية

من جانبها قالت منصة مونيتور الأمريكية فازت المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 يوم الثلاثاء، مما يشكل انتصارا آخر للمملكة في سعيها لتصبح مركزا للأحداث العالمية.

ورأت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن فوز العاصمة السعودية الرياض على روما وبوسان لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، يعني إضافة جديدة لتاريخ المعرض.

خطط المملكة السياحية

لدى المملكة خطط كبيرة بشبكة نقل عام رئيسية ومساحة مستديرة مستقبلية بها حدائق عامة ومرافق ألعاب إلكترونية ومنصات أداء واسعة النطاق وأماكن رياضية. ويتضمن المشروع التركيز على "تسريع الابتكارات" للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية. وتأمل المملكة العربية السعودية أن يجلب المعرض 40 مليون زائر إلى عاصمتها.

حدث مرموق بالسعودية

وتعد المملكة بتنظيم حدث مرموق عالميًا حيث تغلبت الرياض على روما رغم أنها استعانت بالممثل راسل كرو الذي ظهر في فيديو ترويجي بشخصية "المصارع" جلاديتور للتأكيد على استعداد المدينة لاستضافة المعرض.

وتضمن عرض روما خططًا لإنشاء أكبر حديقة شمسية حضرية في العالم وممر أخضر يربط موقع إكسبو بالمعالم التاريخية مثل أبيا أنتيكا (طريق أبيان)، أحد أقدم وأهم الطرق في الإمبراطورية الرومانية.

وجلبت مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية شخصيات ثقافية ذات ثقل مثل مغني الراب "جانجنام ستايل" ساي ومجموعة البوب الكورية الشهيرة بي تي إس لتعزيز عرضها.

معرض إكسبو الدولي

يتمتع معرض إكسبو الدولي بتاريخ حافل في جمع الدول معًا لعرض الابتكارات التكنولوجية والإنجازات الثقافية. ومنذ انطلاقته الأولى كان إكسبو بمثابة منصات لعرض الاختراعات الرائدة مثل المصباح الكهربائي وعجلة فيريس وبرج إيفل نفسه الذي تم بناؤه للمعرض العالمي لعام 1889.

انتصار التطور

رأت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء حقق انتصارًا البلاد التي تمضي قدما نحو التطور حيث تسعى إلى تعريف جديد أكثر إشراقا لصورة البلد الكبير دوليا.

يمنح هذا الفوز المملكة العربية السعودية فرصة أكبر لكي تتسلط الأضواء العالمية نحوها في العام الذي من المقرر أن تتكامل فيه خطة اقتصاد المملكة و"رؤية 2030". ويوضح الانتصار أيضًا قدرة البلاد في النمو والإزدهار وتأكيد ريادتها كوجهة رئيسية للأعمال والسياحة .

وقالت كريستين ديوان الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “يحظى المعرض العالمي بجاذبية كبيرة .السعوديون عازمون على إقامة فعالية كبيرة في عام 2030".

المشاريع العملاقة المستقبلية

بالنسبة لعرضها، كشفت المملكة العربية السعودية عن حملة واسعة النطاق تركز على المشاريع العملاقة المستقبلية بحلول عام 2030، والتي تشمل هيكلًا عملاقًا على شكل مكعب تسميه مقاطع الفيديو الترويجية “بوابة إلى عالم آخر”، وفق ما ذكرت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية.