الذهب عند ذروة 7 أشهر تقريبًا مع تراجع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبًا اليوم، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1056.62 دولار للأوقية.