“منشآت” تختتم جولة التجارة الإلكترونية بمنطقة القصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، فعاليات جولة التجارة الإلكترونية الثامنة التي أقامتها في منطقة القصيم، واستمرت على مدار يومين خلال 28 / 27 نوفمبر الحالي في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة بالمملكة.

وشهدت الجولة جلسات حوارية وورش عمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال، وتعزيز فرص التطوير وخدمات التقنية، وتنمية مهاراتهم لرفع مستوى مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة بما يخدم المستهدفين والمجتمع وسوق العمل.

وناقشت ورش العمل المصاحبة لجولة التجارة الإلكترونية الثامنة بمنطقة القصيم عدة محاور، شملت التعريف بالممكّنات في منشآت التجارة الإلكترونية، والتحوّل الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصّات الإلكترونية.