شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء منتصف تعاملات اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2800 جنيه للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2038 دولارا للأونصة.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3200 جنيه.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.

ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم، هذا بالإضافة إلى تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي التي زادت من توقعات الأسواق.

وتتداول أسعار الذهب الفورى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2036 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر مايو عند 2052 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2040 دولار للأونصة.

وتراجع أسعار الذهب اليوم يأتي بعد 4 جلسات متتالية من الصعود، حيث سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8% بينما ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 2.8%.

وأرجع تحليل جولد بيليون الارتفاع القوي في سعر الذهب لتزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن البنك قد يلجأ إلى البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام.

وتظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد عن 40 ٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22٪ تقريبًا في اليوم السابق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%. مؤشر الدولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما انخفض الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات النمو عن الربع الثالث للاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% من نمو سابق بنسبة 4.9%، كما تصدر غدا بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالى.