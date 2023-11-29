شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: 14شركة مصرية فى الجناح المصرى بمعرض نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه بلغت صادرات القطاعات الكيماوية إلى السوق النيجيري خلال عام 2022 ما قيمته 34 مليون دولار وتتمثل أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيري في منتجات الكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة، واللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار وكذلك منتجات المطاط.
ويمثل المجلس بالمعرض يحيى المنشاوى مدير التطوير والتعاون الدولي والذي قام بالتحضير بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى في اعداد الدراسات التسويقية الخاصة بالسوق النيجيرى وكذلك فى الإعداد للقاءات ثنائية للشركات المصرية المشاركة مع الجانب النيجيرى.
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