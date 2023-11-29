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شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر مزايا السخان الكهربائى لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
1- أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.
2- السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولا يصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.
3- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.
4- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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