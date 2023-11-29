شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر مزايا السخان الكهربائى لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض عدد من مزايا السخان الكهربائي لمساعدة المشترك في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة وهى كالآتى:

1- أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2- السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولا يصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).