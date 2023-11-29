شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.