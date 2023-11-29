شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 85 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى 4 شركات بقيمة 85 ألف جنيه، لمخالفة قواعد القيد، والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت لجنة القيد، شركة فتنس برايم للأندية الصحية، 35 ألف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادتين 28، 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت اللجنة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وبي أي دي- البدر للاستثمار والتنمية بقيمة 20 ألف جنيه وذلك لتكرار عدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت لجنة القيد، شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، 10آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 231.1 مليون جنيه موزع على 23.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد (ممثلا في ثمانية إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".

ويأتي ذلك بعدما اشترت الشركة عدد 5.8 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم تمثل نسبة 24.9% تقريبًا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 18.50 جنيه تنفيذًا للفقرة (2) من المادة (55) و(55 مكرر) من قواعد القيد والشطب في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23/08/2023 .