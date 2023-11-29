شكرا لقرائتكم خبر عن 1.597 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج في شهر أكتوبر الماضي، مسجلة 1.597 تريليون ريال، متراجعة بنسبة 3.1% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.648 تريليون ريال في شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) فإن الأصول الاحتياطية السعودية انخفضت على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي بنسبة 8.2%، مقارنة بـ 1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر أكتوبر 2023 نحو 986.807 مليار ريال، منخفضة بنسبة 12.2%، مقارنة بـ 1.123 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 982.010 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023.

النقد الأجنبي والودائع

بلغ النقد الأجنبي والودائع في الخارج نحو 518.642 مليار ريال في أكتوبر 2023، منخفضا بنسبة 3.1%، مقارنة بـ 526.623 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع بنسبة 9.6%، مقارنة بـ 573.516 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي.

وأفادت النشرة بأن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 13.497 مليار ريال، مقارنة بـ 14.238 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و14.278 مليار ريال في شهر سبتمبر 2022.

وبلغت حقوق السحب الخاصة في شهر أكتوبر الماضي نحو 76.821 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 74.405 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 76.657 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي.