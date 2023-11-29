شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الدولار يعزز أسعار الذهب والنفط والعملات الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% تقريباً أمام سلة من العملات الرئيسية ليحوم حول أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي بلغه الأسبوع الماضي، مما يجعل السلع الرئيسية أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وفق ما ذكر موقع إف إكس إمباير.

ضعف الدولار يعزز الذهب

وقال كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في مؤسسة "أواندا" أن ضعف الدولار أسفر عن قفزة في أسعار الذهب ليتجاوز أخيرًا 2000 دولار بطريقة كبيرة، واصفًا زيادة السعر بأنها "تقنية بحتة"، ومدفوعة أيضاً بتوقعات التضخم في الولايات المتحدة وتقرير الوظائف. وفاقت أسعار الذهب بشكل أعلى بكثير متوسطاتها المتحركة لـ 50 و100 و200 يوم وتبعد حوالي 60 دولارًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2020 عندما كان المعدن عند 2072.49 دولارًا.

كما أوضح كايل رودا محلل الأسواق المالية في شركة "كابيتال" أن "الأرقام الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع سواء على صعيد النمو أو التضخم ستعزز أو تبطل قضية ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار".

سعر النفط يزداد

زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير (+2.58%) حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والبنزين بشكل معتدل. ويعتبر تراجع مؤشر الدولار ( DXY00 ) إلى أدنى مستوى له خلال شهرين أمرًا صعوديًا بالنسبة لأسعار الطاقة. كما حصلت أسعار النفط الخام على دعم من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة والأخبار الاقتصادية العالمية الأقوى من المتوقع والتي تعد إيجابية للطلب على الطاقة.

وينصب اهتمام المستثمرين على صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

بيانات التضخم الأمريكي

تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة والتي أدت إلى زيادة التوقعات بتخفيف الظروف النقدية في وقت أبكر من المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر على حالها في حين يتوقعون فرصة بنسبة 60% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل، حسبما تظهر أداة فيدواتش التابعة ل"سي إم إي".

ويقول فييد والر ، لذا يعد هذا تحولًا حقيقيًا منه وأول تلميح من أي مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة، أو يمكن أن تحدث.

تكلفة الفرصة البديلة

ويعمل انخفاض أسعار الفائدة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر فائدة وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعزيز أسعار الذهب.

الفضة

وقفزت أسعار الفضة 1.7 % إلى 24.71 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.3 % إلى 927.64 دولارا وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 1077.56 دولارا للأوقية.

مؤشر الدولار

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية 0.2% إلى 103.20 ويتجه صوب خسارة شهرية تزيد على 3%، وهو أسوأ أداء له منذ نوفمبر 2022.

وقال آمو ساهوتا مدير شركة "كلاريتي إف إكس" لاستشارات الصرف الأجنبي في سان فرانسيسكو: "يبدو أن الدولار يشهد بالفعل حالة انهيار لذا فإن ذروة الدولار قد انتهت ونتطلع الآن إلى دولار أكثر ليونة". وتابع ساهوتا :"لكن علينا أن نكون حذرين أمام توقعات ضعف الدولار وذلك في المقام الأول لأنك هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة الأمريكية سيتم تخفيضها و في هذه الحالة فسيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يقوله حول ذلك".

أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الاثنين فرصة بنسبة 23٪ تقريبًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من شهر مارس ويرتفع هذا الاحتمال إلى حوالي 50% في شهر مايو. ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى عدد كبير من الأحداث والبيانات هذا الأسبوع والتي يمكن أن تحدد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة عالميًا علاوة على اجتماع أوبك بلس المؤجل وإصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وأستراليا. ومن بين العملات الأخرى، ارتفع اليورو 0.2 % مقابل الدولار إلى 1.0953 دولار.

ارتفاع شهري في اليورو

وعلى أساس شهري، ارتفع اليورو نحو 3.6% في طريقه لأكبر ارتفاع شهري له خلال عام. ولم تظهر العملة الأوروبية الموحدة رد فعل يذكر على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي قالت إن ضغوط التضخم في منطقة اليورو تتراجع وإن معركة البنك المركزي الأوروبي لاحتواء نمو الأسعار لم تنته بعد.

تقدم الين الياباني

ومقابل الين، نزل الدولار 0.6 % إلى 148.59 ين. وفي شهر نوفمبر، انخفضت العملة الأمريكية بنحو 2% متجهة إلى أكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير.

وواصل الدولار خسائره بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، حيث انخفضت بنسبة 5.6% إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 679 ألف وحدة. وتم تعديل وتيرة المبيعات لشهر سبتمبر بالخفض إلى 719000 وحدة من 759000 وحدة المعلن عنها سابقًا.

وقالت هيلين جيفن متداولة العملات الأجنبية في "مونيكس" : "لا أرى إمكانية كبيرة لحدوث تحول حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يتم إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث صباح الأربعاء. إذا تمكن الاقتصاد الأمريكي من إظهار نمو مستدام، بدلاً من التراجع الحاد المفاجئ كما توقع بعض كبار الاقتصاديين فقد نشهد انعكاسًا وبعض القوة للدولار حتى نهاية الشهر" .

صعود الجنيه الإسترليني

ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 1.2644 دولار، مواصلا مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عن عودة هامشية للنمو في نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث التعاملات 0.2 % إلى 1.2628 دولار.

سعر اليوان الصيني

وفي الصين، انخفض اليوان بعد أن قطعت نقطة المنتصف الرسمية خمس جلسات متتالية من القوة، مع وصول اليوان لآخر مرة إلى 7.1528 للدولار. وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 1.6% إلى 36881 دولارًا.