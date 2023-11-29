شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تشارك في معرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثارممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض (Incentive Business Travel Meetings) IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات والذي يُعقد بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا سيما نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات حيث يعد هذا المعرض ملتقى لكبار الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النمط من السياحة.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات والشركات السياحية من إسبانيا والأسواق المستهدفة، والتي تناولت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذه الأسواق، بالإضافة إلى استعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، وما يمكن تقديمه من التسهيلات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية في المدن المصرية.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية تحدث خلالها عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى الحديث عن تطور البنية التحتية ولاسيما في المدن السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال زيارتهم لمصر ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح يبلغ مساحته 100 متر مربع يضم 4 شركات سياحة من المهتمين بسياحة الحوافز والمؤتمرات وفندقين، بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران.