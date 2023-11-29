شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت 9 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1%، ونزلت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وقفز قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.