الذهب يسجل مستوى قياسي جديد في الأسواق المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب، الأربعاء، في تعاملات المساء، بقيمة 30 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2830 جنيها، مسجلا مستوى قياسي جديد.

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 0.84 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1887 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2426 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2830 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب22640 جنيها